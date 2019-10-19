Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове

09:49, 19 октября 2019, ПАИ

В Пскове на Троицком мосту столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам дочери пострадавшего водителя Екатерины Борисовой, в «Хендай» находилась также племянница. На встречную полосу выехала «Лада», которой управлял нетрезвый мужчина без водительского удостоверения. Все участники ДТП живы.

«Увернуться возможности не было, вилял по всей дороге. Сработали все подушки [безопасности], сломан только палец на руке у отца», - отметила Екатерина Борисова.

Автомобили получили серьезные повреждения корпуса. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Возможно затруднение движения по Троицкому мосту.