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Общество

Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове

В Пскове на Троицком мосту столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Серафима Савченко/ «Жесть по-Псковски»

По словам дочери пострадавшего водителя Екатерины Борисовой, в «Хендай» находилась также племянница. На встречную полосу выехала «Лада», которой управлял нетрезвый мужчина без водительского удостоверения. Все участники ДТП живы.

«Увернуться возможности не было, вилял по всей дороге. Сработали все подушки [безопасности], сломан только палец на руке у отца», - отметила Екатерина Борисова.

Автомобили получили серьезные повреждения корпуса. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Возможно затруднение движения по Троицкому мосту. 

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