90 детей из сельских школ Печорского района побывали в Пскове в рамках проекта «Культпросвет»

10:30, 19 октября 2019, ПАИ

17 октября состоялось очередное мероприятие для участников проекта «Культпросвет»: 90 детей из трёх сельских школ Печорского района побывали в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Дети посетили большой концертный зал Псковской областной филармонии и посмотрели концерт-сказку «Сказка о царе Салтане», а после - сделали общее фото. Далее каждая группа отправилась на свои мероприятия по выбору. В чпстностии, новоизборские школьники побывали на уроке в планетарии на тему «Люби и охраняй родную природу». Изборские лицеисты отправились в Псковский музей на программы «Здравствуй, музей!» и «Мир книжных открытий». Учащиеся Лавровской гимназии в ходе интерактивной программы в Приказных палатах узнали «Как подьячий Ефимка службу правил».

Проект «Культпросвет» был презентован на молодежном форуме «Ладога» в июне 2019 года в рамках форсайт-сессии «Инструменты вовлечения молодежи в социальную практику» под руководством полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Практика реализации проекта была представлена на региональном форуме «Без границ» на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Проект «Культпросвет» направлен на культурно-просветительское, патриотическое воспитание детей, приобщение школьников к культурному наследию Псковской области. Его реализация позволит сформировать условия для всестороннего развития детей, учитывая культурные и духовные традиции региона.

Поддержку также оказывают учреждения образования Печорского района — Новоизборская школа, Изборский лицей, Лавровская гимназия, родители учащихся и транспортная компания «Викинг». Партнерами проекта являются Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, проектный офис «Команда 2018», Псково-Изборский музей-заповедник и областная филармония.