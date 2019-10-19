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Общество

Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области к участию в конкурсе «Лидеры России»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона принять участие в конкурсе «Лидеры России». Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

По словам Михаила Ведерникова, вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым завершена разработка индивидуальной программы социально-экономического развития региона и стартовала подготовка к её защите. Глава региона отметил, что, согласно плану, реализация программы «даст шанс на улучшение экономической ситуации на нашей земле».

При этом Михаил Ведерников заметил, что любые идеи и инициативы требуют серьезной команды управленцев и исполнителей, «которые не боятся ответственности и готовы работать на благо Псковской области».

«Сейчас идёт набор заявок на участие в третьем сезоне конкурса «ЛидерыРоссии». Молодые управленцы со всей страны собираются, чтобы проверить свои силы, способности и амбиции. Призываю всех активных жителей региона принять в нём участие. Конкурс на практике доказал свою объективность, и его победители действительно получили отличный шанс для реализации своих способностей на совершенно новом уровне», - написал Михаил Ведерников.

По его мнению, Псковской области нужны компетентные и профессиональные лидеры. «Мы будем внимательно следить за результатами конкурса и искать среди участников перспективных специалистов. Дерзайте!», - заключил губернатор.

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