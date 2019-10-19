Михаил Ведерников проконтролировал реконструкцию улицы Яна Фабрициуса в Пскове

12:16, 19 октября 2019, ПАИ

19 октября в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход масштабной реконструкции улицы Яна Фабрициуса в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом с рабочего выезда главы региона передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам и. о. директора компании-подрядчика Дмитрия Купачева, сейчас на улице Яна Фабрициуса идет замена водопровода, частично перекладывается ливневая канализация. Каждая из двух полос для движения будет расширена до 3 метров 25 сантиметров (сейчас размер полос - 2,7 метра). Ремонт дороги проходит от площади Победы до улицы Металлистов. Завершение реконструкции запланировано на декабрь 2020 года, но, согласно планам, уже к ноябрю текущего года на части улицы будут уложение нижние слои асфальта. Кроме того, будут спилены около 48 деревьев, а взамен вдоль дороги посадят кустарник и новые деревья.

Кроме того, как отметил Дмитрий Купачев, Общая стоимость работ - 157,1 млн рублей. В этом году из этой суммы необходимо освоить 77 миллионов рублей. Помимо улицы Яна Фабрициуса под реконструкцию попадает также улица Гражданская на участке от улицы Спортивной до Советской.

Сейчас на объекте работают 3 экскаватора и 10 человек.