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Общество

Губернатор остался доволен качеством выполненного ремонта улицы Юбилейной в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников остался доволен качеством выполненного ремонта на улице Юбилейной в Пскове. Об этом с рабочего выезда главы региона 19 октября передает корреспондент Псковского агентства информации.

Протяженность объекта, как отметил представитель подрядчика, 2,5 километра. Также благоустроена улица Кирнасова, Мирная, часть улицы генерала Маргелова, осталось нанести на дорожное покрытие разметку. При этом основные работы по контракту по непосредственному ремонту дороги завершены.

«Конечно, две большие разницы межу тем, что было и что стало», - заявил Михаил Ведерников. Он вручил представителю подрядной организации, которая занималась ремонтом дороги, благодарственное письмо от администрации Псковской области и пожелал, чтобы и на следующих объектах качество и темпы работ были такие же.

Кроме того, Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда посетил и микрорайон Орлецы, где проходит ремонт подъездной дороги общей протяженностью 2,5 километра, стоимость проекта - 25 млн рулей. Представитель подрядчика рассказал, что в работы будут завершены в этом году, поскольку они идут с опережением графика. Разметку на дорогу планируется нанести термопластиком.

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