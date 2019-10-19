Активисты ОНФ и компания «Экопром» ликвидировали свалку около деревни Моложва Печорского района

15:00, 19 октября 2019, ПАИ

В Печорском районе недалеко от деревни Моложва активисты Общероссийского народного фронта совместно с местными жителями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами компанией «Экопром» ликвидировали крупную несанкционированную свалку. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ОНФ, общими усилиями удалось расчистить лес и вывезти более 60 кубометров мусора.

«Наши жители были причастны к вывозу мусора в это место, поэтому сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Это наш общий дом. То, что находится рядом с нами, не должно проходить мимо», - рассказала жительница деревни Крупп, принявшая участие в субботнике.

Свалка около деревни Моложва образовалась около пяти лет назад. Местные жители и дачники начали вывозить мусор туда и с каждым годом его становились все больше. По воспоминаниям местных жителей, свалку здесь неоднократно закапывали, но люди по привычке продолжали привозить сюда отходы, сломанную мебель и другой мусор.

Информацию о свалке нанесли на «Интерактивную карту свалок» проекта ОНФ «Генеральная уборка». Тогда в рамках программы сотрудничества ОНФ в Псковской области и регоператора по обращению с ТКО было решено принять меры по ликвидации мусора. Цель совместного проекта - решение проблемы с несанкционированными свалками и проведение разъяснительной работы с жителями региона.