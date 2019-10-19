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Общество

Николай Цветков принял участие в заседании учредителей «Стратегического партнерства «Северо-Запад»

18 октября в здании Аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО в Санкт-Петербурге заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков принял участие в заседании общего собрания учредителей автономной некоммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Собравшиеся заслушали доклад о текущей деятельности «Стратегического партнерства «Северо-Запад» в 2019 году. Кроме того, на совещании обсудили вопрос о продлении полномочий исполнительного директора некоммерческой организации Виталия Шаповалова, который руководит ей с августа 2018 года. Участники заседания поддержали кандидатуру.

В ноябре 2017 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал договор о сотрудничестве между АНО «Стратегического партнерства «Северо-Запад» и Псковской областью. Основные направления совместной деятельности - привлечение инвестиций в регион, развитие приграничного сотрудничества и туризма, в частности в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

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