Более 15 тысяч рублей украли мошенники с карты псковской пенсионерки

17:07, 19 октября 2019, ПАИ

В Пскове мошенники украли деньги с карты пенсионерки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

11 октября 71-летней женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что, якобы, мошенники пытаются снять с карты женщины наличные, а чтобы прервать эту операцию нужно сообщить банковские реквизиты и пароль из СМС. Пенсионерка продиктовала данные и в итоге с ее карты списалось более 15 тысяч рублей.

Полиция проводит расследование.