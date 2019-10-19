Определены темы Февральских музейных чтений памяти Гейченко в «Михайловском»

17:32, 19 октября 2019, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» озвучили главную тему очередных, XXIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко в 2020 году, объявленном в России Годом памяти и славы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

По ее словам, на конференции, которую назвали «Друзья святых пенатов», речь пойдёт о подвижническом труде музейных работников, которые хранили культурное наследие России в непростые времена. В конференцию включены темы «Сбережение музейных ценностей в годы Великой Отечественной войны», «Музейные сотрудники — участники Великой Отечественной войны», «Музейное строительство в послевоенные годы», «Особенности формирования музейных фондов и архивов в послевоенные годы», «Проблемы сохранения исторических ландшафтов».

Традиционно в «Михайловском» на «гейченковских» чтениях прозвучат доклады о легендарном послевоенном директоре «Пушкинского уголка»: «С.С. Гейченко, Пушкинский Заповедник в архивных документах и личных воспоминаниях» или «С.С. Гейченко и его окружение».

Первое заседание Февральских чтений-2020 «Друзья святых пенатов» запланировано на 13 февраля — канун очередной годовщины со дня рождения С. С. Гейченко. Конференция будет работать два дня. Она пройдёт в Научно-культурном центре музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Докладчики должны заполнить заявление, которое можно найти здесь.

Вход на мероприятие свободный.