Инициативы ТОС по благоустройству в Тямше обсудили жители с губернатором

21:33, 27 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Псковский округ осмотрел дворовую территорию на улице Октябрьской в деревне Тямша. Здесь планируется установка детской площадки, сообщает корреспондент ПАИ.

В рабочем визите также приняли участие председатель областного Заксобрания Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, глава Псковского округа Наталья Фёдорова и депутат муниципального Собрания Андрей Ключко.

Гостей встретила председатель ТОС «Тямша» Наталья Смирнова. Она рассказала, что ТОС действует с 2022 года и за это время удалось реализовать немало инициатив: обустроить два воинских захоронения,,благоустроить Мамин парк, установить там видеонаблюдение. Всего ТОС выиграло восемь грантов – в среднем по 400 тысяч рублей каждый. Важную роль в благоустройстве играет активность самих жителей, также партнёры оказывают спонсорскую помощь, отметили участники выезда.

В ходе визита губернатор подписал распоряжение о выделении пяти миллионов рублей на создание мурала на этой территории. Михаил Ведерников поручил проработать тему художественного оформления.

Жители также подняли вопрос о необходимости обустройства детской площадки. На просьбу губернатор ответил: «Активным людям правительство Псковской области никогда не отказывает».

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки посетил Тямшанский дом культуры.