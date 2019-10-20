Бескорыстное доверие: Есть ли любовь после предательства

09:59, 20 октября 2019, ПАИ

Бескорыстное доверие. Сегодня было. В глазах у них и у нас. У собак и у людей. У отверженных и ещё успешных. У спасённых и ещё в формате жизни. У убогих и ещё в надежде на успех. Тех, кто в тесных клетках и тех, кому кажется, что Мир у их ног.

Банально, мудрено? Пусть. Видела именно так.

Утром в солнечный день у ворот псковского собачьего приюта собрались студенты. Красивые, модные, умные. Вольные, безотносительные. Ещё. Они пришли, чтобы взять из приюта Шанс по одной собаке в руки и несколько часов погулять с ней - с ним, на берегу реки.

Ребята готовились неделю, обсуждали, читали инфу по азам кинологии, собирали деньги на «вкусняшки».

Открывается синяя железная дверь и Елена выдаёт собаку. Наугад. Кому какая попадёт. Шум, гам, лай, суета. Первый пошёл. Следующий. Рыжий большой. Дворняга чёрная. Огромный кавказец. Белоснежный полулабрадор.

Девушки в шоке. Страшно. Непривычно. Держат поводок в натяг, неумело. Ребята помогают, своих подопечных успокаивают. Работницы Шанса называют имя каждой выдаваемой псины.

Я в очереди и беру большого парня по имени Волк. Аполлинария - Айну, красотку с генами овчарки, но в состоянии ужаса от всего происходящего. Дочь не справляется с Айной и мы меняемся. Волк смотрит на подростка и все понимает. Он умный и взрослый, он идёт слева рядом и теперь он отвечает за девочку!

Длинная вереница вдоль дороги. Мы идём на берег реки. Сто метров вдоль трассы, пешеходный переход, несущиеся авто. Собакам страшно. Водители, одуревшие от субботней перспективы отдыха, не пропускают, летят, спешат.

Еще минут 10 и мы на месте. Река, тихо, простор, счастье. Свобода, хоть и на поводке. Их гладят по мордочке, шепчут на ухо какие-то ласковые слова, чешут за ухом, поправляют лапку в поводке. Зачем мы обходим лужи? Ну чтоб не измазаться!

Эти бедолаги в ТОЙ жизни такое видели, что лужи, грязь, камушки - ни о чем!

Два часа счастья. Селфи, фото по очереди, занятие с кинологом. «Мой уже идёт рядом!», «Моя такая умница!», «А мой команду «сидеть» со второго раза выполняет!»

Лена Зиновьева старается к каждому подойти, рассказать о судьбе подопечного. «Умирал в подворотне щенком; убивали в лесу палками; грызли в стае другие собаки; выбросили, потому что съела курицу; хотели пристрелить; а этот - одни рёбра и позвоночник - гнил в сарае».

Нашего Волка успели забрать с улицы. Он большой, на вид страшный и один «человек» размышлял, каким способом отправить «угрозу окружающим» на тот свет . Проговорился соседям. «Шанс» принял и спас жизнь бродяге!

Айна подросшим щенком попала в приют. Никто не знает, что ей довелось пережить в детстве, но, подходя к пешеходному переходу, увидела наша хвостатая девочка мужчину в чёрной куртке и в ужасе рванула в сторону. Били? Пинали? Издевались? Однозначно.

- Посмотрите, какие они все благодарные! Они не укусят, не агрессируют на человека, они счастливы. - Лена устала, но подробно все рассказывает, не жалуется, а восхищается тем, сколько пришло ребят!

В Шансе собак стерилизуют, лечат по мере, все накормлены, в безопасности. Но только клетка.

После таких выгулов сердце у многих людей, что называется, не выдерживает и «своего» забирают потом домой!

В сетях размещаются фото, псковичи отзываются и кто-то из псин обретает счастливый билет.

Лена меня окликает, мол, посмотрите вон туда! Там прокурор! Такой симпатичный и мощный! «Вон туда» не смотрю, а смотрю на Лену! «Прокурор мне не интересен, лучше о собаках!» - пытаюсь отшутиться.

Оказывается Прокурор - это кличка кобеля и правда - мощного и красивого. Девушки из Шанса, чтобы не запутаться в кличках среди множества собак, дают им часто имена по месту спасения и отлова! Прокурора нашли возле здания прокуратуры. Лепёха - с Лепешей, Ира - по имени девушки, которая спасала, Люба - из Любятово.

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Ехали с Полиной домой и молчали. Ведь все видели, как Волк был предельно аккуратен с девочкой. И, когда его забирали за синюю железную дверь, когда Полина ему сказала «Пока, Волк! Я приеду!», он повернул свою большую серую голову....

«Мам, ну ведь к нам никого не заберёшь, ведь наш Боцман эгоист страшный! Порвёт».

Вот думаю. В суете не смотрела на ребят. Как они прощались со своими Рексами, Рыжиками, Федками. Наверное быстро, скомкано, на виду же у всех!

А дома помоют кроссовки, постирают джинсы, почистят куртки от шерсти. Лайки, чаты, фото в сети. Классно, ответственно, круто.

Обнимаю каждого и жму руку! День сегодня правильный и в душу! Отличные парни и девушки! Отличные от других. Дай им Бог!

23:15, суббота. Аполлинария: «Мам, а в приюте, там у Волка, уже был ужин?»