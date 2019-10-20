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Общество

В пяти районах Псковской области обследуют леса

В Псковской области проведут лесопатологическое обследование лесов на землях лесного фонда на площади 191,14 га. Электронный аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 394 тыс. 444,15 рубля. Источник финансирования - областной бюджет.

Обследование необходимо для получения информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесных участков, для обоснования и назначения мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Работы проведут в Великолукском, Гдовском, Невельском, Опочецком и Печорском лесничествах. Именно там требуется проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.

Проведение аукциона намечено на 30 октября. Обследование нужно провести до 30 ноября 2019 года.

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