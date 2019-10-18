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Спорт

Новый воркаут-центр открылся в Пскове

Фото Виталия Дидыча

В Пскове открылся новый воркаут-центр, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Зал расположен в центре Пскова – на Рижском проспекте, 16 в спортивном клубе «Супер-Фитнес» (4 этаж).

22 октября в 16:00 часов в воркаут-центре состоится День открытых дверей, где все желающие смогут попробовать свои силы в этом спортивном направлении, узнать о тренировках и программе занятий.

Тренировки будут проходить для различных возрастных групп мужчин и женщин.

Возрастные ограничения: от 7+.

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