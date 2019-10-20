Михаил Ведерников: Уже видны результаты работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

10:56, 20 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области дороги регионального значения протянулись на расстоянии более 8 тысяч километров, и только треть из них была в нормативном состоянии. «Наверное, нет ни одной проблемы, которая бы настолько объединяла мнения жителей нашей земли: нам всем необходим был рывок вперёд, чтобы привести эту сеть в порядок», - подчеркнул губернатор.

По его словам, дорожные рабочие с 2019 года проводят колоссальную работу для кардинального изменения состояния региональной автомобильной инфраструктуры. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется дорожное строительство по ряду направлений, и результаты, по словам главы региона, можно увидеть уже сегодня.

«Впереди ещё не один год кропотливого, непростого труда. Однако я уверен, что специалисты отрасли справятся со всеми поставленными задачами, а их работу оценит каждый житель Псковской области», - заявил Михаил Ведерников.

Он пожелал работникам отрасли успехов, терпения, крепкого здоровья и благополучия.