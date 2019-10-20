Грантовый конкурс по поддержке молодежных проектов стартовал в Псковской области

12:14, 20 октября 2019, ПАИ

Грантовый конкурс по поддержке молодежных проектов стартовал в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. В 2018 году с инициативой проведения такого конкурса выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Лучшие социально значимые практики смогут получить гранты форме субсидий, каждый из них максимально составит 200 тысяч рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрен 1 млн рублей.

Приём заявок на конкурс уже стартовал. Грантовую поддержку могут получить проекты в нескольких направлениях: политическом, добровольческом, международном, а также молодежные медиа и лига студенческих клубов. Принять участие в конкурсе приглашают граждан Российской Федерации возрастом от 18 до 35 лет, которые живут на территории Псковской области. Заявки можно направлять через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» до 15 ноября.

В рамках конкурса будут выявлены и поддержаны лучшие молодежные инициативы в рамках содействия в реализации потенциала псковской молодежи.