Власти Пскова пожелали работникам пищевой промышленности новых трудовых достижений

13:05, 20 октября 2019, ПАИ

И. п. главы города Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили работников пищевой промышленности и ветераны отрасли с профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники пожелали им крепкого здоровья и благополучия, процветания, семейного счастья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и новых трудовых достижений.

В поздравительном адресе говорится о том, что пищевая промышленность обеспечивает жителей Псковской области качественными и доступными продуктами питания. По словам градоначальников, это один из самых динамичных секторов экономики.

Особо отметили они заслуги работников отрасли, благодаря высокому профессионализму и ответственности которых у псковичей каждый день есть хлеб, молочная продукция, мясные полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия.

«Своим добросовестным трудом вы не только создаете продовольственную стабильность региона, но и вносите весомый вклад в развитие экономики Псковской области, способствуете повышению качества жизни людей», - обратились власти Пскова к работникам пищевой промышленности.