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Общество

Виктор Антонов: У работников дорожной отрасли впереди немало задач

И. п. председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Виктор Антонов подчеркнул, что залогом развития приграничного региона являются транспортные артерии, поэтому дорожному хозяйству в Псковской области уделяется повышенное внимание. По его словам, благодаря разветвленной дорожной сети и современной транспортной инфраструктуре будут расти производство и торговля, успешно реализовываться социальные проекты, осваиваться сельскохозяйственные земли. Также это приведет к увеличению туристического потока и повышению качества жизни людей.

«Безусловно, качество наших дорог ещё далеко от совершенства – у работников дорожной отрасли впереди немало задач, но надо признать, что за последние годы в регионе выполнен большой объём ремонтных работ», - заметил Виктор Антонов. Он напомнил, что ремонтируются участки федеральных трасс, проходящих через Псковскую область, а также сотни километров региональных, городских и сельских автодорог.

И. п. председателя ПОС пожелал псковским дорожникам профессиональных успехов и благополучия, чтобы результаты их труда были предметом общей гордости всех жителей региона.

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