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Лишение свободы грозит великолучанину за продажу арестованного автомобиля

24-летний житель Великих Лук предстанет перед судом за продажу арестованного приставами автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В августе 2016 года приставы возбудили в отношении великолучанина исполнительное производство о взыскании 255 тыс. 411 рублей в счет возмещения материального вреда, причиненного в результате ДТП, и 5 тыс. 754 рублей 11 копеек судебных расходов. 15 марта 2018 года приставы наложили арест на имущество должника – ВАЗ-21101, оцененный в 3 тысячи рублей. Должник не имел права распоряжаться этим имуществом.

Однако 20 мая того же года мужчина продал указанный автомобиль неустановленному лицу за 10 тысяч рублей, не уведомив судебного пристава-исполнителя о своих действиях. Преступление выявили 8 августа 2019 года, было возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 312 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

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