Росгвардия задержала порховича за попытку украсть из магазина косметику

15:26, 20 октября 2019, ПАИ

В Порхове росгвардейцы задержали гражданина, который совершил кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

19 октября сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы. Около 16:00 экипажу поступило сообщение о том, что в магазине на улице Красноармейская Слобода сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который украл из торгового зала косметику на 3 тысячи рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.