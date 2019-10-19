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Порезавший оппонента великолучанин отправится в колонию

Уроженец города Великие Луки проведет 1 год 2 месяца в колонии строгого режима за систематическое нарушение общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В отношении мужчины был установлен административный надзор, так как он два раза в течение года привлекался к ответственности по части 1 и части 3 статьи 19.24 КоАП РФ за несоблюдение установленных судом ограничений. Так, 23 февраля в 00:35 нарушитель находился возле кафе в нетрезвом виде, в связи с чем сотрудник полиции предложил ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Был назначен административный штраф в размере 500 рублей. 2 марта в районе 16:00 мужчина устроил потасовку в коридоре третьего этажа дома № 10 по улице Зверева. Он ударил оппонента ножом в поясничную область, здоровью пострадавшего был причинен легкий вред.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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