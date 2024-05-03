Спасателям удалось найти рыбака, который потерялся ночью в устье реки Великой
Водолазная группа областной службы спасения обнаружила и доставила на берег 66-летнего рыбака. Его удалось найти в устье реки Великой в районе деревни Ваймицы Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Медицинская помощь мужчине не потребовалась. На месте работали спасатели АСС.
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