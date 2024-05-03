Около полумиллиона рублей отдали жители Псковской области мошенникам

10:31, 03 мая 2024, ПАИ

Около полумиллиона рублей отдали мошенникам жители Пскова, Себежа и Гдова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники предлагали жертвам дополнительный заработок в интернете, в том числе за оказание интимных услуг, а также предлагали помощь в освобождении родственников от уголовной ответственности за якобы совершённое ими ДТП. Кого-то мошенники обманули при совершении купли-продажи на сайте.

Кроме того, трое жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района лишились аккаунтов на «Госуслугах». Мошенники представлялись сотрудниками Соцфонда и оператора сотовой связи и предлагали пересчитать пенсионный стаж или продлить договор связи, а затем получали доступ к личному кабинету жертвы и блокировали его.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у жителей Псковской области более 40 миллионов рублей за месяц.