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Происшествия

Труп рыбака подняли из реки Великой в Псковском районе

Тело утонувшего рыбака подняли водолазы из реки Великой в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Труп рыбака подняли из реки Великой в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Труп рыбака подняли из реки Великой в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Труп рыбака подняли из реки Великой в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водолазная группа областной службы спасения извлекла тело неизвестного мужчины из реки Великой у деревни Хотицы. Тело передано сотрудникам следственно-оперативной группы.

На месте работают спасатели АСС, следственно-оперативная группа, СУ СК.

Обстоятельства гибели и личность мужчины выясняются.

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