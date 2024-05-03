Труп рыбака подняли из реки Великой в Псковском районе
Тело утонувшего рыбака подняли водолазы из реки Великой в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водолазная группа областной службы спасения извлекла тело неизвестного мужчины из реки Великой у деревни Хотицы. Тело передано сотрудникам следственно-оперативной группы.
На месте работают спасатели АСС, следственно-оперативная группа, СУ СК.
Обстоятельства гибели и личность мужчины выясняются.
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