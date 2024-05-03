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Происшествия

Четыре пала травы и три пожара произошло в Псковской области за сутки

Четыре пала травы и три пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Последствия пожара в квартире в Великих Луках. Фото здесь и далее: ОНД по городу Великие Луки

Палы травы произошли в Псковском районе, Новосокольниках, Красногородске и Печорах. Всего из-за них выгорели 1,06 гектара земли.

Также в 12:31 на улице Толкачева в деревне Борки Невельского района сгорела бытовка. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

В 18:15 на улице Пушкина в Новоржеве огонь повредил стену в бесхозном строении. Предварительно возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Последствия пожара в квартире в Великих Луках

В 23:29 в многоквартирном жилом доме на проспекте Гагарина в Великих Луках полностью сгорела однокомнатная квартира. Также огнём повреждена кровля. Предположительно пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в розетке. От распространения огня дом удалось спасти.

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