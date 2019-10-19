Новгородец сядет в тюрьму за кражи в Великих Луках

18:00, 20 октября 2019, ПАИ

33-летний житель Новгородской области проведет 4 года в исправительной колонии строгого режима за совершение пяти преступлений в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В 2013 и 2017 годах мужчина был судим за кражи, отбывал наказание в местах лишения свободы. 9 апреля 2018 года он освободился и с тех пор находился под административным надзором, установленным на 6 лет. Ему было необходимо два раза в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства в городе Старая Русса, при этом был установлен запрет на выезд за пределы региона без разрешения полиции. Однако мужчина уехал из Новгородской области в Великие Луки и не возвращался домой до 16 декабря 2018 года - до момента его задержания сотрудниками полиции в Псковской области.

Проживая в Великих Луках, гражданин в состоянии алкогольного опьянения совершил четыре кражи имущества. В период с 11 ноября по 14 декабря 2018 он похитил из одного дома имущество на 1200 рублей, в другом – на 6700 рублей, еще из двух квартир он украл 2300 рублей и имущество на 21500 рублей.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Приговор не вступил в законную силу.