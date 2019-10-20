25 лет с пожара на складах дивизии: Кто спас Псков от страшных разрушений

16:00, 20 октября 2019, ПАИ

25 лет прошло с момента крупного пожара вблизи деревни Кислово в Псковском районе, который произошел 20 октября 1994 года на складах боеприпасов 76-й дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области. В честь памятной даты в ведомстве представили хронологию самого крупного пожара в 90-е годы ХХ века на Псковской земле.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления силами и средствами Пскова от дежурного по УВД в 12:31. Через минуту на место направили два пожарных отделения ПЧ-2 во главе с помощником караула, прапорщиком внутренней службы Андреем Беловым. Он проходил срочную службу именно на этом объекте и знал о нём всё: расположение складов, водоёмов и т. д.

В 12:33 о пожаре по радиостанции доложили заместителю начальника Управления государственной противопожарной службы регионального УВД подполковнику Владимиру Пузыне и старшему помощнику дежурной смены пожаротушения УГПС капитану Александру Минаеву. Последний в это время ехал на оперативной машине по улице Юбилейной, он был ближе всех к терпящему бедствие объекту.

В 12:45 заместитель начальника УГПС, выезжая на Старопалкинскую дорогу, по внешним признакам объявил вызов № 3, приказал вызвать ГАИ для перекрытия дороги, Скорую помощь, поднять по тревоге личный состав гарнизона пожарной охраны Пскова.

Дежурным диспетчером в тот день была опытный сотрудник пожарной охраны Ирина Фалько. Она сработала чётко, быстро и спокойно, так как пожар не был рядовым. Ирина Фалько оперативно наладила взаимодействие с другими службами города, отвечала на поступающие звонки из Москвы и УВД Пскова.

В то же время к месту пожара прибыли Александр Минаев и два отделения ПЧ-2. Горело одно хранилище, взрывались снаряды. К прибывшим подбежали двое военнослужащих и доложили, какие объекты горят, где находятся люди. Склады дивизии включали в себя более 10 хранилищ боеприпасов, там же стояли машины, груженые боеприпасами. Рядом находились склады с десятками тонн тротила и горюче-смазочными материалами - бензином, маслом и другими огнеопасными веществами.

В 12:49 на место происшествия прибыл Владимир Пузыня и взял руководство на себя. Александр Минаев доложил ему обстановку и ушёл в разведку с командиром дивизии.

В 12:53 руководитель тушения пожара назначил начальником штаба прибывшего начальника отряда ГПС Пскова подполковника Н. Захаревского, начальником тыла – начальника инспекции государственного пожарного надзора ОГПС майора В. Карпенкова, помощником начальника штаба – начальника ДСПТ майора В. Петрова. В это время в район сосредоточения стекались не только профессиональные пожарные, но и добровольцы пожарной дружины завода хлебопродуктов, техника, прибывала помощь из Печор и Палкино.

В 12:55 два отделения ПЧ-2 отправились на защиту склада ГСМ, находящегося на расстоянии 200 м от горящего хранилища боеприпасов.

В 13:10 ситуация ухудшилась - загорелись два бокса второго хранилища боеприпасов, плотность и мощность взрывов усиливались. На территорию склада ГСМ постоянно прилетали горящие предметы от взрывавшихся машин: кабины, колёса. При этом пожарные мужественно тушили возникающие очаги загораний, не обращая внимания на дым, гарь, взрывы и свист осколков.

Около 13:00 из Москвы поступило предложение направить в Псков самолёт для тушения пожара с воздуха, однако нужда в нем отпала, как только стало известно, что борт мог быть готов к полёту только к 17:00.

В 13:55 на естественный водоём вблизи складов установили насосную станцию, в 14:10 была введена в боевой расчёт резервная пожарная техника всех пожарных частей города.

В 14:30 вызвали бронетранспортёры, из УВД везли бронежилеты и каски.

Командир дивизии Иван Бабичев, который не покинул зону ЧС и оставался со своими подчинёнными до конца, начал эвакуацию людей, техники и боеприпасов.

В 15:30 обстановка стала еще хуже, так как от взрывов загорелось хранилище с 15-ю тоннами тротила. Специалисты заявили об угрозе взрыва всех 12 хранилищ склада с боеприпасами. Это могло привести к гибели военнослужащих, пожарных, жителей расположенных вблизи населённых пунктов. Значительные разрушения грозили юго-западной части Пскова. Воронка от взрыва прогнозировалась в размере двух километров.

В связи со сложившейся обстановкой было решено подобрать добровольцев из дежурного караула ПЧ-2, которые могли бы потушить пожар. Остальных людей вывели на безопасное расстояние – за 2,5 км от пожара.

В опасную зону пошли ребята первого отделения: бойцы А. Ушакевич, И. Васильев, С. Назаров, водитель А. Роднев и подполковник Минаев. Второе отделение – А. Белов, боец И. Петрович и водитель А. Афанасьев - встало на ближайших подступах к хранилищу в лесу, чтобы при необходимости успеть прийти на помощь товарищам.

Вместе с первым отделением выехали полковник В. Комиссаров и представитель воинской части. Подъехали к воротам, они оказались заперты. Промедление могло обойтись дорого, и водитель боевой пожарной машины Роднев пошёл на таран. Двери хранилища горели, огонь перекинулся на ящики с боеприпасами.

Бронетехники, нужной для прикрытия в таких случаях, не было. У Александра Минаева были только каска и бронежилет, которые он одолжил у солдата. Он первым ушёл в эпицентр надвигающейся катастрофы. Старший сержант Васильев проложил пожарный рукав, подполковник Минаев сбил пламя и передал ствол сержанту С. Назарову, а сам с Ушакевичем и Васильевым приступил к вскрытию ящиков с минами. Из них шёл дым, нужно было пролить их водой. Водитель Роднев обеспечивал постоянную подачу воды.

Добровольцам удалось подавить стихию, и в 16:05 пожар на третьем хранилище, самом опасном, был ликвидирован.

В ликвидации пожара принимали участие 58 человек личного состава ГПС, 15 пожарных автомобилей различного назначения. Огонь уничтожил 18 автомобилей УРАЛ-375 с прицепами, 1 ЗИЛ-130 и 28 ГАЗ-66 с прицепами, груженых 210-ю тоннами боеприпасов, а также два хранилища. Погибли 3 военнослужащих, 8 были ранены.

Причина пожара оказалась банальной: нарушение правил пожарной безопасности при проведении техосмотра и ремонт машины прямо в боксе.

За мужество и героизм, проявленные при тушении пожара, восемь сотрудников ГПС были представлены к государственным наградам.