Жилой дом и два автомобиля сгорели в Псковской области в выходные

09:07, 21 октября 2019, ПАИ

20 октября 14:10 в Пыталово на улице Береговой в жилом доме сгорела кровля по всей площади, строение выгорело изнутри. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стала неисправность печи.

В 2:30 в Плюсском районе на 184 км трассы Санкт-Петербург – Псков сгорела «Тойота Камри». Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

19 октября в 21:36 по той же причине в Псковском районе в деревне Савино сгорел автомобиль «Нива Шевроле».