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Культура

Преподаватель псковского колледжа искусств победила в конкурсе видеоблогеров

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Галковская одержала победу в конкурсе видеоблогеров Университета детства. Как сообщила Псковскому агентству информации победительница, состязания состоялось в рамках Летней школы, организованной Рыбаков-фондом для педагогов и воспитателей - победителей конкура Л. П. Выготского.

Для 100 учителей и 20 студентов из 85 регионов России были подготовлены лекции и мастер-классы под руководством ведущих российских специалистов в области образования и развития ребёнка. Педагоги и студенты участвовали в семинарах, деловых играх, практикумах, разрабатывали инновационные проекты, делились собственными идеями. Мероприятия проходили в течение недели в Подмосковье.

Ирина Галковская отметила, что для неё, как для специалиста по связям с общественностью колледжа искусств, а также начинающего видеоблогера, конкурс публикаций о Летней школе был важен в профессиональном плане. «Вдохновляло всё, и обо всем хотелось написать, рассказать: предельно насыщенная программа (до 16 часов ежедневных занятий), очень интересные и информативные выступления спикеров, в числе которых Игорь Рыбаков, Александр Асмолов, Татьяна Волосовец, Елена Юдина и многие другие, сами участники – яркие личности, единомышленники, стремящиеся к постоянному саморазвитию».

Псковский педагог заявила, что её видеоблог получил высокую оценку организаторов, и она стала одной из четырёх победительниц конкурса. Каждая из них получила возможность вести свои колонки на странице Университета детства в Интернете и авторские книги Игоря Рыбакова.

Ирина Галковская рассказала, что уже опубликовала несколько постов: видеоролик «Ролевой репертуар учителя», статьи «Оглядываясь в будущее», «Инклюзия: из собственного опыта», видеоклип с песней «В путь». «По отзывам и комментариям очевиден интерес педагогического сообщества к этой работе, что очень ценно для меня», - заключила Ирина Галковская.

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