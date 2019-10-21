Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение

10:32, 21 октября 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси обсудят возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка», который состоится в Сочи 23–24 октября, пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство арабской республики в Москве.

В посольстве отметили, что есть большая надежда на восстановление перелетов между странами по итогам встречи. Планируется, что самолеты вновь начнут летать из России на курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады.

В российских дипломатических кругах также подтвердили, что вопрос восстановления авиасообщения будет решен в самое ближайшее время.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, среди них были 9 псковичей: заместитель главы города Александр Копылов с гражданской супругой Еленой Мельниковой, а также Ирина Пикалёва, Екатерина Мурашова, Ирина Витальева с дочерью Алисой, пара Екатерина Кожемякова, Андрей Горбатенко и красногородец Алексей Тихомиров, проживавший в Санкт-Петербурге. Все они погибли.