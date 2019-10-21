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Общество

Новый температурный рекорд установила погода в Пскове

19 октября в Пскове был побит рекорд тепла 2012 года, когда термометры показывали 16,9 градуса. В этом году воздух прогрелся до отметки 17,9, что на 7-8 градусов выше нормы. Об этом пишет портал meteonovosti.ru.

Новые рекорды установила погода в Тверской области и Смоленске. В первом случае 19 октября температура воздуха зафиксирована на отметке 16,4 градуса, что выше предыдущего рекорда, зафиксированного 75 лет назад, почти на 2 градуса. В Смоленске было 16,7 градуса, предыдущий рекорд в 16,6 градуса был установлен в прошлом году.

По прогнозам синоптиков, 21 октября тёплая погода на Европейской части России сохранится, поэтому могут быть установлены новые рекорды тепла.

Температура воздуха в ноябре в Псковской области также ожидается выше нормы.

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