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Общество

За незаконную рыбалку на Псковском озере двое печерян получил условный срок

Печорский районный суд приговорил двух местных жителей к двум годам условно за незаконную добычу рыбы в акватории Псковского озера (часть 3 статьи 256 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в апреле мужчины на лодке вышли в акваторию Псковского озера в районе деревни Печки Печорского района. Там они с помощью лесковой сети незаконно добыли 164 плотвы, 8 окуней, 2 густеры и 2 щуки, чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам Псковско-Чудского водоема на общую сумму 47,7 тысяч рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. С осужденных в пользу государства также взыскан причиненный ими ущерб. Приговор суда не вступил в законную силу.

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