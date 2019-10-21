«Перекрёсток» откроется вместо магазина SPAR в Пскове

10:08, 21 октября 2019, ПАИ

В ТРК «Акваполис» в Пскове вместо магазина сети SPAR откроется гипермаркет «Перекрёсток». Об этом сообщил руководитель группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин на своей странице в Instagram.

«Уверен, что чем больше интересных и правильных торговых операторов в городе, тем лучше для потребителей! А еще у нас в «Акваполисе» будет принципиально новый для города формат торговли. Но об этом чуть позже…», - написал Ян Лузин.

Магазин SPAR работал в «Акваполисе» с 27 января 2016 года. Закрылся он 30 июня текущего года. Это был единственный магазин сети в Пскове.

Торговая сеть «Перекрёсток» принадлежит Х5 Retail Group. На сегодняшний день компания широко представлена в Псковской области сетью магазинов «у дома» «Пятёрочка», которые находятся в 31 населённом пункте региона. В администрации торгового центра, на площадях которого откроется гипермаркет, в беседе с корресподентом Псковского агентсва информации не назвали дату возможного открытия. От каких-либо комментариев об условиях сотрудничества с крупной сетью воздержались.