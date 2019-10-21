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Общество

Каждая десятая российская компания планирует сократить работников

В следующем году работников каждой десятой российской компании ждёт сокращение, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

По данным опроса, 62% компаний прогнозируют рост численности персонала в следующем году. Еще 55% компаний рассчитывают увеличить фонд оплаты труда, 8%, напротив, ожидают его уменьшения.

В 2018 году уволить работников планировали в каждой пятой компании. Однако фактическое сокращение сотрудников в этом году прошло в 19% компаний, тогда как 49% работодателей заявили об увеличении числа работников.

При этом в Минтруде заявили, что в настоящее время рынок труда находится в стабильном состоянии. В ведомстве отметили, что работодатели заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий.

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