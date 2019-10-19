Находившегося в федеральном розыске молодого человека задержали в Пскове

11:16, 21 октября 2019, ПАИ

20 октября в Пскове задержали 18-летнего молодого человека, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о сработке кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали молодого человека, укравшего из торгового зала две бутылки виски, общая стоимость которых превысила 1 тысячу 800 рублей. При установлении его личности выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за преступления по статье 158 УК РФ (кража). Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.