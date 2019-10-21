Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

11:35, 21 октября 2019, ПАИ

В Псковской области определили победителей регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора «Осень 2019», сообщили Псковскому агентству информации организаторы спортивного мероприятия.

Так, в младшей возрастной группе (2007-2009 годов рождения) победили «Кадеты» (Великие Луки), вторыми стали «Крепыши» (Псков), а третьими — «Олимп» (Пустошка). Лучшим защитником стал Степан Тарасов («Юность», Порхов), лучшим вратарем – Алина Быстрова («Кадеты», Великие Луки), лучшим нападающим – Кирилл Орехов («Крепыши», Псков), а лучшим игроком – Елизар Мартыненко («Кадеты», Великие Луки).

В средней возрастной группе (2005-2006 годов рождения) первое место заняла команда «Юность» (Невель), второе — «Авангард» (Псков), третье — «Острович» (Остров). Лучшим защитником признан Кирилл Ильин («Острович», Остров), лучшим вратарем – Кирилл Севрюков («Юность», Невель), лучшим нападающим – Владислав Пиминов («Авангард», Псков), лучшим игроком – Павел Шавров («Юность», Невель).

В старшей возрастной группе (2001-2004 годов рождения) победила команда «БК Леон» (Невель), второй стала сборная «Интер» (Псков), а третьей — «Святогорец» (Пушкинские Горы). Лучшим защитником оказался Антон Васильев Антон («Интер», Псков), лучшим вратарем – Александр Афанасьев («Village boys», Псков), лучшим нападающим – Кирилл Ермоченко («БК Леон», Невель), а лучшим игроком – Максим Богданов («Интер», Псков).

Занявшие первые места в своих возрастных группах команды наградили футбольной формой, а лучших игроков в своих номинациях – статуэтками и футбольной атрибутикой.

Всего в турнире приняли участие 15 команд из Пскова Великих Лук, Пустошки, Порхова, Печор, Острова, Невеля и Пушкинских Гор.

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализовывается Военно-патриотическим спортивным клубом «Шторм» в рамках проекта «Команда2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и с использованием гранта президента Российской Федерации.