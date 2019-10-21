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Общество

Количество проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое за шесть лет

С 2013 по 2018 год в России увеличилось почти в два раза количество проходящих диспансеризацию граждан – с 39,9 до 61,9 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В ведомстве отметили, что медицинские осмотры ежегодно проходит более 40% населения России. При этом в стране на 26% увеличилось количество поликлиник, к 2018 году их стало 11,5 тысяч.

Также в Минздраве подчеркнули, что с 2014 года увеличилось общее количество врачей на 2% до 305 тысяч человек. При этом участковых врачей стало на 5% больше - 74,7 тысяч специалистов. В то же время с 2014 года на 30% выросло количество мобильных комплексов и мобильных медицинских бригад, сейчас их насчитывается 3,8 тысяч единиц.

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