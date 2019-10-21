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Общество

15-летие отметила псковская организация «Сакта»

15 лет со дня своего основания отметила Псковская региональная культурно-просветительская общественная организация «Сакта», объединившая в своих рядах не только этнических латышей, но и всех, кто считает себя другом Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С юбилеем организации псковских латышей от имени депутатов Псковской городской Думы и исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской поздравил депутат Валерий Тюменцев.

«Ваша общественная организация объединяет в своих рядах не только этнических латышей, но и псковичей других национальностей, которые считают себя друзьями Латвии. За эти годы было проведено немало выставок, творческих вечеров, встреч с интересными людьми. Благодарю вас за плодотворное сотрудничество и общественную деятельность. Примите в этот день самые теплые и искренние пожелания благополучия, неутомимой жизненной энергии, бодрости духа и дальнейших успехов» - отметил депутат.

В Псковской области проживают более 600 этнических латышей. По разным причинам люди семьями выехали из Латвии, но поддерживают с ней связь.

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