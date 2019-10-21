158 уголовных дел возбуждены по фактам незаконного расходования средств маткапитала в Псковской области

12:03, 21 октября 2019, ПАИ

С 2011 года по результатам проверок в Псковской области возбуждены 158 уголовных дел по фактам незаконного расходования средств материнского капитала. Фигурантами стали 50 владельцев сертификатов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Пенсионного фонда России.

Всего за 8 лет правоохранительные органы и прокуратура проверили 2 тысячи 728 фактов нарушений, связанных с использованием средств материнского капитала.

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает жителям Псковской области, что любой вариант «обналичивания» материнского (семейного) капитала является грубым нарушением закона.

В пресс-службе подчеркнули, что предлагаемые схемы по «обналичиванию» материнского капитала имеют исключительно криминальную основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, человек может не просто лишиться законных средств, но и быть признанным соучастником мошеннических действий.

В Пенсионном фонде отметили, что законным является только использование средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные в законе. Это улучшение жилищных условий, образование детей, покупка товаров и оплата услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, накопления в виде пенсионного капитала матери и получение ежемесячной выплаты.

Программа по выдаче сертификатов на материнский капитал действует по 31 декабря 2021 года для тех семей, у которых родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок. Само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

По всем вопросам псковичи могут обращаться в региональное отделение Пенсионного фонда России по телефону 8-800-775-7950.