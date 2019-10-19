Средства реабилитации для ребёнка-инвалида из Пскова помогла получить прокуратура

12:27, 21 октября 2019, ПАИ

Прокуратура Пскова помогла ребёнку-инвалиду получить средства реабилитации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, в надзорное ведомства обратилась мать ребёнка.

Прокурорская проверка подтвердила, что в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, ребенку необходимы аппараты на голеностопные суставы, однако длительное время Псковское региональное отделение Фонда социального страхования РФ их не предоставляло.

Прокуратура направила в адрес руководителя псковского отделения Фонда представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. На сегодняшний день требования удовлетворены, ребёнок получил необходимые технические средства реабилитации.