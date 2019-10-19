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«Не кормила и держала дочь в клетке»: Следователи проводят проверку в отношении уроженки Псковской области

В Орловской области проводится проверка в отношении местной жительницы, уроженки Псковской области. У женщины органы опеки отобрали детей, самому маленькому из которых — 2 года. Как сообщает «Комсомольская правда», поводом стало изъятие «ребенка-маугли». Женщина приехала к своей знакомой и привезла дочь, как пишут СМИ, в сумке. Ребенок не ходит, не умеет пользоваться столовыми приборами, не разговаривает. Девочке уже 11 лет. Журналисты настаивают, ссылаясь на рассказы односельчан, что ребенка не кормили и держали едва ли не в клетке.

О семье на данный момент известно, что в ней было 8 детей. Проживали все в небольшой деревне. Супруг был намного старше своей жены. Он скончался от онкологического заболевания. С тех пор женщине пришлось одной растить детей, в том числе, «девочку-маугли». По словам матери, у ребенка сложное генетическое заболевание.

Сейчас ребенок помещен в больницу, остальные дети — в социальные учреждения.

О матери рассказал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что она рано осиротела, ее удочерила чеченская семья, которая переехала в Орловскую область. В силу каких-то обстоятельств родители оставили дочь и та рано вышла замуж. Все дети родились в браке. «Это была крепкая нормальная семья, несмотря на то, что столько детей»,- отметил он.

Он опроверг заявления о том, что ребенок мог подвергаться насилию. На этом настаивают и старшие дети. Результаты медицинского обследования пока не обнародованы.

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