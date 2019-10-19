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Телевизор, продукты и спиртное унесли злоумышленники из дома в Великих Луках

Двух жителей Великих Лук задержали сотрудники полиции по подозрению в краже чужого имущества. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ночь на 19 октября мужчины проникли в дом по улице Глинки. Взломали дверь и зашли. Добычей стали микроволновая печь, телевизор, посуда, садовый инвентарь, продукты и алкоголь. Хозяйка позднее оценила нанесенный ущерб в 20 тысяч рублей.

Оперативные мероприятия позволили быстро установить причастных. Один из них - сосед потерпевший. 43-летний мужчина сейчас не работает. Его подельником оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Оба уже дали признательные показания, часть похищенного, сообщили в ведомстве, изъята у них.

Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

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