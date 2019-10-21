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Общество

Медики прогнозируют бесполезность антибиотиков в ближайшие годы

Антибиотики могут оказаться бесполезными в ближайшие годы. Такой прогноз озвучила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова на армяно-российском форуме, проходящем в Ереване. Представитель ведомства пояснила, что причиной такой ситуации может стать неограниченное назначение данных препаратов. По ее словам, все это и приведет к тому, что ни один из существующих сегодня антибиотиков не будет действовать, сообщает РИА Новости. «Неограниченное назначение антибиотиков в минувшем столетии, практически без достаточного контроля за их использованием, угрожает нам войти в новую эру без действующих антибактериальных препаратов», - заявила заместитель министра.

Форум собрал медиков из разных стран, представителей фармкомпаний, вузов, готовящих будущих врачей. Собравшиеся на форуме эксперты планируют обсудить, в том числе, вопросы применения антибиотиков.

 

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