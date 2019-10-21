Не уплатившей вовремя штраф печерянке ограничили свободу на полгода

14:01, 21 октября 2019, ПАИ

Жительнице Печорского района, не уплатившей вовремя штраф за повторную езду в нетрезвом виде в размере 200 тысяч рублей, ограничили свободу на полгода. Такое решение принял Печорский районный суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В начале этого года Печорский районный суд признал женщину виновной в повторном нарушении правил дорожного движения (статья 264.1 УК РФ). Она была оштрафована на 200 тысяч рублей, а также лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 3 года.

Однако с момента вынесения решения суда и возбуждения исполнительного производства, женщина ни разу не предприняла никаких мер к погашению задолженности. На ограничительные меры и требования со стороны судебных приставов она также не реагировала.

В этой связи судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене осужденной уголовного штрафа другим видом наказания. Суд удовлетворил представление и вынес решение о замене наказания в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей на ограничение свободы сроком на 6 месяцев.