Ферму на 1800 коров планируют построить под Псковом

14:46, 21 октября 2019, ПАИ

Ферму на 1800 фуражных коров планирует построить недалеко от деревни Кирово в Псковском районе ООО «ПсковАгроИнвест». Генеральный директор компании Ирина Толмачёва представила проект на заседании инвестиционной комиссии администрации Псковской области 21 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ирины Толмачёвой, ферма будет включать в себя три коровника, каждый из которых рассчитан на 600 голов, два здания для выращивания молодняка и три навеса для телят. На предприятии откроют 60 рабочих мест.

Реализация проекта предполагается в три этапа: первый – в 2020-2021 годах с объёмом инвестиций в 630 млн рублей, второй – в 2021-2022 годах с вложениями в 315 млн, третий - 2022-2023 годы с инвестированием 315 млн рублей. Таким образом, общий объём инвестиций - 1,26 млрд рублей.

Планируемая выручка при реализации проекта, как заявила Ирина Толмачёва, составляет 441,82 млн рублей в год. Окупится ферма, по расчётам инвестора, при отсутствии субсидий от государства за 144 месяца, при финансовой поддержке, быстрее.

Генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» отметила, что это будет высокотехнологичное предприятие, аналогов которому пока на территории области нет. Она убеждена, что будущее именно за такими фермами.

Члены инвестиционной комиссии признали проект фермы стратегическими и проголосовали за предоставление инвестору государственной поддержки. Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева поручила председателю комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаю Романову поработать с Министерством сельского хозяйства РФ, чтобы проект ООО «ПсковАгроИнвест» попал в программу поддержки до конца его реализации, то есть до 2023 года.