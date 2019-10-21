Мониторинг объектов культурно-исторического наследия проводят в Псковской области

15:52, 21 октября 2019, ПАИ

Мониторинг объектов культурно-исторического наследия Псковской области, который проводится в соответствии с рекомендациями регионального Туристского информационного центра, начали в этом году в качестве пилотной инициативы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, об этом говорилось на выездной встрече исполнительной дирекции стратегического партнерства «Северо-Запад» с представителями органов исполнительной власти региона под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой.

В его рамках осуществляется выезд на малоизвестные памятники — потенциальные объекты проекта «Серебряное ожерелье России», сбор и систематизация информации по актуальному состоянию и туристской привлекательности, а также формируются предложения по их сохранению и эксплуатации, а также по росту туристического потока применительно к объекту.

Результаты первого этапа мониторинга в виде сводного доклада передали в комитет по туризму, комитет по охране объектов культурного наследия и Туристский информационный центр Псковской области.