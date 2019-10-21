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Общество

Вопросы привлечения инвестиций в Печоры обсудили власти региона со стратегическим партнерством «Северо-Запад»

Концепции реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в Печорах для привлечения средств из Фонда развития моногородов и частных инвесторов должны быть экономически привлекательными, с предсказуемым механизмом возврата инвестиций. Об этом говорилось на выездной встрече исполнительной дирекции стратегического партнерства «Северо-Запад» с представителями органов исполнительной власти региона под председательством первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Кроме этого, участники заседания сошлись во мнении, что концепции должны быть также синхронизированы с инвестиционными планами развития инфраструктурных компаний и документами стратегического планирования Псковской области. Подчеркивается, что их разработка будет вестись с учетом требований финансирования со стороны Фонда развития моногородов и приграничного расположения Печор. Распоряжение о включении Печор в список моногородов подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Вопрос развития Печор обсуждался на отдельном совещании по вопросу содействия со стороны Стратегического партнерства в разработке концепций реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в моногороде для привлечения средств из Фонда развития моногородов и частных инвесторов.

Также представители Псковской области подтвердили, что региону важно принять действенное участие в реализации программ развития рынка природного газа. В этом году Псковская область не вошла в круг субъектов, которые, по решению Правительства РФ, получат субсидии на строительство газозаправочных станций в 2019 году по программе Минэнерго. Однако, важно заранее создать фундамент для включения региона в последующие этапы реализации всероссийского проекта.

«Одна из основных задач — формирование дополнительного гарантированного спроса на потребление природного газа. Её решение видится за счет перевода парка автотранспорта инфраструктурных компаний и крупных хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность на территории регионов СЗФО, и объектов теплоснабжения (за счет развития автономного газоснабжения) на природный газ. Еще один важный аспект — интеграция в единую схему «зеленых» транспортных коридоров и учет схем развития заправочной инфраструктуры соседних регионов СЗФО и приграничных государств», — отметил исполнительный директор АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Виталий Шаповалов.

Помимо этого, обсуждались возможные формы сотрудничества в цифровой сфере. Так, Псковской области предложили рассмотреть варианты оказания Стратегическим партнерствам содействия в разработке программ по цифровизации городского хозяйства и других отраслей в целях повышение эффективности процессов управления регионом.

По итогам совещания первый заместитель губернатора Вера Емельянова дала комитетам поручения детально проработать вопросы сотрудничества и сформировать итоговый план работы со стратегическим партнерством «Северо-Запад» на 2020-й год.

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