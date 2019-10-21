Новую ярмарочно-рыночную площадку в Печорах откроют 26 октября

16:44, 21 октября 2019, ПАИ

Открытие новой ярмарочно-рыночной площадки в центре Печор размером 6 тысяч 700 квадратных метров — первого инвестиционного объекта на территории Псковской области в рамках реализации проектов программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 - 2020 годов, состоится 26 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что объект обустроен на площади Победы (пересечение улиц Свободы и Мира) в рамках крупного инфраструктурного проекта «Доступ МСП» программы приграничного сотрудничества. Общая сумма контракта — более 7,3 млн рублей.

Согласно графику реализации проекта, открытие площадки совпало с ежегодной районной сельскохозяйственной ярмаркой, на которой более 40 фермеров, мастеров и предпринимателей Печорского района представят свою продукцию. На церемонию открытия приглашены партнеры проекта и предприниматели из волости Сетомаа для участия и развития сотрудничества.

В ходе реконструкции площади заменили дорожное полотно, уложили брусчатку, смонтировали ливневую канализацию. Для проведения сезонных сельскохозяйственных ярмарок закупили 30 комплектов нестационарного сборно-разборного торгового оборудования на сумму 542 тысячи рублей.