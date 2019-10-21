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Общество

За кражу найденной куртки с деньгами пскович предстанет перед судом

Псковичу грозит уголовное наказание за кражу лежащей на траве куртки с деньгами, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

9 августа мужчина нашел на одной из улиц Пскова куртку. Он нашел в ней кошелек, где лежали 8 тысяч рублей, и банковскую карту, на которой была указана фамилия владельца. Забрав найденное, мужчина купил домой продукты и расплатился банковской картой бесконтактным способом.

На следующий день владелец пропавшего имущества обнаружил, что после празднования с друзьями начала своего отпуска у него пропали кошелек с деньгами и банковской картой, а также куртка. Он заблокировал карту и обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили злоумышленника. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело передано мировому судье для рассмотрения по существу.

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