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Общество

Псковичка обманула банк для покупки iPhone дороже 110 тысяч рублей

Псковичку будут судить за предоставление ложных сведений банку для получения кредита на покупку смартфона iPhone, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

9 января женщина решила приобрести в одном из магазинов Пскова iPhone стоимостью 96 тысяч 559 рублей, а также аксессуары к нему на общую сумму свыше 112 тысяч рублей. Для этого она обратилась к кредитному консультанту, которой пояснила, что хотела бы приобрести данный товар в кредит. Она сообщила ложные сведения о месте работы с зарплатой в размере 60 тысяч рублей и оформила кредит на необходимую для покупки смартфона с аксессуарами сумму.

Отмечается, что платить кредит псковичка не собиралась, а спустя некоторое время смартфон продала. Теперь ей грозит до 4 месяцев ареста по части 1 статьи 159.1 УК РФ (хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений).

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