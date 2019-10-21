«Псковский след»: Обнаружены тела убитых в 2012 году подмосковного депутата и ее семьи

18:03, 21 октября 2019, ПАИ

В Подмосковье нашли тела депутата заксобрания Раменского района, генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой и ее троих родственников, убитых в 2012 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного комитета России, их убили члены преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии – Шишканов) за отказ передать земельные участки.

В сентябре соучастников криминального авторитета задержали в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях.

Следственная группа нашла тела в ходе масштабных работ по исследованию территории вблизи одного из дачных массивов в Раменском районе. Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина – 10 метров. В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров нашли и извлекли тела погибших, у двух из них в области головы обнаружили пули.

В пресс-службе добавили, что по изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе, направленные на установление причин смерти людей.

Членам преступного сообщества Олега Медведева инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие.